Tekirdağ-İstanbul Yolu Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

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Tekirdağ- İstanbul yolunda, Yenice Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan M.G. (23) yönetimindeki 59 AJD 137 plakalı motosikletin, önündeki trafiğin yavaşlaması sonucu, Y.A. (34) yönetimindeki 34 YR 9417 plakalı otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.G. ve yolcu A.E. (23) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ