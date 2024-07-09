Tekirdağ Kapaklı'da Motosiklet Denetiminde 39 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletli şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetimde 39 bin lira ceza kesildi.

Trafik polisleri tarafından, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'nde motosiklet sünücülerine yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri tarafından 67 şahsın GBT kontrolü yapılırken kontrol edilen 51 motosikletten 10'una cezai işlem uygulandı.

Aynı zamanda 1 motosikletin trafikten men edildiği denetimde, 39 bin 973 lira para cezası kesildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan denetimlerin daha sık bir şekilde devam edeceğini dile getirdi. - TEKİRDAĞ