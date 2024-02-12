Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahısta Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahısta Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahısta Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından çamlık alanda yapılan üst aramasında, 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahısların üzerinden toplamda 19,09 gram bonzai ele geçirildi.

12.02.2024 11:28
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından çamlık alanda bulunan iki şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan çamlık alanda meydana geldi. Narkotik suçlarla mücadele çalışması yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çamlık alanda bulunan H.K ve F.P. isimli şahısların üzerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucunda F.P. isimli şahsın üzerinden 18,06 gram bonzai, H.K. isimli şahsın üzerinden ise 1,03 gram bonzai ele geçirildi. Yaşanan olayda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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