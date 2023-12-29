 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Şüpheli şahıslar, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü-Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalırken, E.B., R.A., C.T., A.Ö., H.O., E.A.D. ve E.E. olmak üzere toplamda 7 kişi tutuklandı.

29.12.2023 - 10:04,  Güncelleme: 10:05
Abone Ol

Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEÖ Şube Ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Tekirdağ merkezli Van, Şırnak ve İstanbul olmak üzere 4 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü-Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalırken, E.B., R.A., C.T., A.Ö., H.O., E.A.D. ve E.E. olmak üzere toplamda 7 kişi tutuklandı.

Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, PKK, Tutuklama, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33
Dolar 29,54'ten işlem görüyor Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi

Son Dakika
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33 Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
10:16 Merkez Bankası 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu yayımlandı
10:01 Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:43:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement