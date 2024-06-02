Tel Aviv'de İsrail hükümetine karşı en büyük protesto gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tel Aviv'de İsrail hükümetine karşı en büyük protesto gerçekleştirildi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 120 bin kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana en büyük hükümet karşıtı protesto gerçekleştirildi. Başbakan Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçim talepleriyle yapılan eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

02.06.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 120 bin kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana en büyük hükümet karşıtı protesto gerçekleştirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı eylemler devam ediyor. Binlerce kişi Tel Aviv sokaklarına akın etti. Hükümet karşıtı slogan atan eylemciler, rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması ve Netanyahu'nun görevden alınarak erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu. Tel Aviv'deki Demokrasi Meydanı'nda ateş yaktan protestocular ile göstericileri dağıtmak isteyen polis arasında arbede yaşandı. Polis ile göstericiler arasında tansiyonun yükseldiği eylemde aralarında Tel Aviv Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Avi Ofer'in de bulunduğu 14 polis yaralandı. Polis, eylemcilere tazyikli su sıkarken 2 gösterici de gözaltına alındı.

Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında da Netanyahu ve hükümet karşıtı eylem gerçekleştirildi.

Tel Aviv'de 7 Ekim'den bu yana en büyük protesto

Göstericiler, Tel Aviv'de gerçekleştirilen yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı eylemin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen en büyük hükümet karşıtı eylem olduğunu ifade ediyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Tel Aviv, Hükümet, İsrail, Gazze, İsrail, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tel Aviv'de İsrail hükümetine karşı en büyük protesto gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltında İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra bina altındaki döner işletmecisi de gözaltında
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:26 Mezuniyet töreninde arbede Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu Mezuniyet töreninde arbede! Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada yumruklar konuştu
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 15:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tel Aviv'de İsrail hükümetine karşı en büyük protesto gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement