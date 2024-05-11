TEM'de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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TEM'de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçlar emniyet şeridine çekildi.

11.05.2024 00:33
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TEM'de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişi Ertuğrul Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KCR 634 plakalı Fiat, 34 ZB 9176 plakalı Hyundai, 35 EC 7981 plakalı BWW marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin emniyet şeridine çekilmesiyle, polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM'de 3 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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