TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza: LPG Yüklü Tanker Ağaçlık Alana Uçtu - Son Dakika
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TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza: LPG Yüklü Tanker Ağaçlık Alana Uçtu

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. LPG yüklü bir tanker, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda diğer araçlarla çarpışarak bariyerleri aşarak ağaçlık alana uçtu. Kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı ve olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tanker nedeniyle patlama riski nedeniyle önlemler alındı.

02.09.2024 17:21
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TEM'de zincirleme kaza: LPG yüklü tanker ağaçlık alana uçtu

4 kişinin yaralandığı kazada, İstanbul istikameti kapandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. LPG yüklü tanker yoldan çıkarak, ağaçlık alana uçtu.

Kaza 14.00 sıralarında Kuruçeşme geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. LPG yüklü tanker, bariyerleri aşarak, ağaçlık alana uçtu. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı önlem aldı. Yola dökülen kaygan madde itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza: LPG Yüklü Tanker Ağaçlık Alana Uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza: LPG Yüklü Tanker Ağaçlık Alana Uçtu - Son Dakika
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