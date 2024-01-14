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CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı•
TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanalar bir başka sürücü tarafından görüntülendi.
TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde dün seyreden hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında makas atmaya başladı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, emniyet şeridine girerek makas atmaya devam etti. Trafiği birbirine katan şahıs, bir başka sürücü tarafından sürücü görüntüledi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › TEM Gaziosmanpaşa'da Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu - Son Dakika