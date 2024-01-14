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TEM Gaziosmanpaşa'da Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu - Son Dakika
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TEM Gaziosmanpaşa'da Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu

TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde seyreden hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Emniyet şeridine girerek makas atmaya devam eden sürücü, bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

TEM Gaziosmanpaşa\'da Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu
14.01.2024 - 09:22,
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TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanalar bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde dün seyreden hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında makas atmaya başladı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, emniyet şeridine girerek makas atmaya devam etti. Trafiği birbirine katan şahıs, bir başka sürücü tarafından sürücü görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Gaziosmanpaşa, Güvenlik, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Gaziosmanpaşa'da Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Gaziosmanpaşa'da Makas Atan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu - Son Dakika
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