TEM Otoyolu Düzce Geçişinde Lüks Cip Alev Aldı - Son Dakika
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TEM Otoyolu Düzce Geçişinde Lüks Cip Alev Aldı

TEM Otoyolu Düzce Geçişinde Lüks Cip Alev Aldı

Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan bir lüks cip, TEM Otoyolu Düzce geçişinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve ardından alev aldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

31.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:56
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TEM Otoyolu Düzce geçişinde alev alev yanan lüks cip kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan A.R. idaresindeki 34 AHR 004 plakalı Land Rover marka cipin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç, sürücü emniyet şeridine çektikten sonra adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cipte çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu Düzce Geçişinde Lüks Cip Alev Aldı - Son Dakika

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