TEM Otoyolu Düzce geçişinde alev alev yanan lüks cip kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan A.R. idaresindeki 34 AHR 004 plakalı Land Rover marka cipin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Araç, sürücü emniyet şeridine çektikten sonra adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cipte çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › TEM Otoyolu Düzce Geçişinde Lüks Cip Alev Aldı - Son Dakika
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıkta kullanılmak üzere hazırlanan 556 adet tarihi eser ve altın görünümü verilmiş malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen malzemelerle ilgili adli işlemler başlatıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli bir geminin güverte kısmında elektrik kablolarından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 5 mürettebat ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili oy verme işlemlerinin sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Vali Usta, güvenlik kuvvetlerinin sandıklardaki tedbirlerini aldığını ve şuana kadar herhangi bir olayın yaşanmadığını ifade etti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangında evde bulunan anne ve iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık kontrolüne alındı. Yangın, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu bahçesinde, oy kullanma işlemi sırasında iki müşahit arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K. bıçakla, G.A. ise darbedilerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Düzce'de muhtar adayı yakınları arasında çıkan tartışma, biber gazıyla müdahale edilerek sonlandırıldı. Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda başlayan tartışma, bahçede kavgaya dönüştü. Polislerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahalli idareler seçimlerinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Hasan Çay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'nda meydana geldi. Çay, oy kullandıktan sonra rahatsızlanarak yere düştü ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftçilik yapan ve 5 çocuk babası olan Hasan Çay'ın yeğeni, beraber oy kullanmaya gittiklerini ve rahatsızlandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?