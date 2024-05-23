TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi

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Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, TEM otoyolu Körfez geçişinde bir tırı durdurdu. İstanbul istikametine giden tırda yapılan aramada, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet kapsamında işlem yapıldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

23.05.2024 12:47
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TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan bir tırda, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, TEM otoyolu Körfez geçişinde bir tırı durdurdu. İstanbul istikametine giden tırda yapılan aramada, 1 milyon 540 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

ele geçirilmiştir.

Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet kapsamında işlem yapıldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TEM Otoyolu\'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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