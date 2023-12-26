TEM Otoyolu\'nda kaza: Yola savrulan mamalar trafiği kapatıyor

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Edirne- İstanbul TEM Otoyolu kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapandı

EDİRNE - Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda iki kamyonetin çarpışması sonucu devrilen iki kamyonetten birinin yola savrulan plastik ve hayvan mamaları sebebiyle otoyol kısmen trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun İstanbul-Edirne istikametinde seyreden Burak Çatal idaresindeki 34 EG 2812 plakalı kamyonet ile Mustafa Taşkın idaresindeki yabancı plakalı SK HNGC 03 plakalı kamyonet Köşençiftliği yakınlarında aynı yöne seyrederken çarpıştı.

Kazada kamyonetteki kedi ve köpek mamalarıyla plastiklerin yola savrulması nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne yönüne giden tarafı trafiğe bir süre kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mustafa Taşkın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun kontrollü olarak trafiğe açılması için, yola savrulan ürünlerin ve devrilen kamyonetlerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

"Ne olduğunu hiç anlamadık"

Kedi ve köpek maması yüklü kamyonetin sürücüsü Burak Çatal, kazanın aniden olduğunu belirterek, "İstanbul'dan Edirne yönüne gidiyordum. Seyir halindeyken aniden arkadan gelip vurdu ne olduğunu hiç anlamadık" dedi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.