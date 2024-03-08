TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Otomobil tıra ve otobüse çarptı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Otomobil tıra ve otobüse çarptı

TEM Otoyolu\'nda korkunç kaza: Otomobil tıra ve otobüse çarptı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yol ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için manevra yapan otomobil, önce tıra sonra otomobile çarparak savruldu. O sırada arkadan gelen tır ise savrulan otomobile ve yolcu otobüsüne çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

08.03.2024 23:02  Güncelleme: 23:06
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yol ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için manevra yapan otomobil, önce tıra sonra otomobile çarparak savruldu. O sırada arkadan gelen tır ise savrulan otomobile ve yolcu otobüsüne çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Yol ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için ani manevra yapan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yanındaki tıra, sonra sol şeritteki otomobile çarparak savruldu. Savrulan otomobil yolun sağ şeridinde durabildi. Kazayı fark eden sürücüler araçlarını emniyet şeridinde durdurdu. Sağ şeritte seyir halindeki bir tır ise savrulan otomobile, ardından da sol şeritteki yolcu otobüsüne çarptı. Sürücünün son anda yaptığı manevrayla otomobil tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza bir otomobilin araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, plastik kasaya çarpmamak için manevra yapan otomobilin tıra ve otomobile çarptığı görülüyor. Başka bir tırın ise kaza yapan otomobile, ardından da yolcu otobüsüne çarptığı anlar da görüntüde yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Otomobil tıra ve otobüse çarptı - Son Dakika

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