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TEM Otoyolu'nda korkutan otomobil yangını

İSTANBUL - TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Halkalı mevkii Edirne istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek aşağıya indi. Sürücü, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri TEM Otoyolu'nda trafik akışını keserek güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, alev alev yanan otomobilin o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.