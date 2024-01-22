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TEM Otoyolu'nda Lastiği Patlayan Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Lastiği Patlayan Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Pendik-Tuzla sınırında TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan bir tır, emniyet şeridinde park halinde olan bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve tır yol kenarındaki ağaçları devirdi. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır şoförü ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu\'nda Lastiği Patlayan Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
22.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:36
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Pendik- Tuzla sınırında TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tır, emniyet şeridinde park halinde olan otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Pendik-Tuzla sınırında TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. TSU 269 plakalı DAF marka tır ön sağ lastiği patlayınca emniyet şeridinde park halindeki Skoda marka 27 AOC 177 plakalı araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Bariyerlere çarparak durabilen tır, yol kenarındaki ağaçları devirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Tır şoförü Cemallettin Ataş, "Arkadaş park halindeydi benim de sağ ön lastiğim patlayınca kontrolden çıktı. Araç arkasından vurdum o an kendimi dışarı attım. Arkadaşa koştum çıkarmak için emniyet şeridine park etmek yasak. Ben de biraz incinme var. diğer şoför hafif yaralı hastaneye götürdüler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Lastiği Patlayan Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Lastiği Patlayan Tır, Park Halindeki Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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