TEM Otoyolu'nda polis aracının bariyere çarpması sonucu 2 trafik polisi yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda polis aracının bariyere çarpması sonucu 2 trafik polisi yaralandı

TEM Otoyolu\'nda polis aracının bariyere çarpması sonucu 2 trafik polisi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, polis aracının bariyere çarpması sonucu 2 trafik polisi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

23.03.2024 21:24  Güncelleme: 21:35
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde polis aracının bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 trafik polisi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası Rampası mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polisler Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda polis aracının bariyere çarpması sonucu 2 trafik polisi yaralandı - Son Dakika

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