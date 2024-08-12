TEM Otoyolu'nda Tır Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Tır Devrildi: 2 Yaralı

TEM Otoyolu\'nda Tır Devrildi: 2 Yaralı

TEM Otoyolu Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada tır şoförü ve yanında bulunan bir çocuk yaralandı.

12.08.2024 12:55
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TEM Otoyolu Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada tır şoförü ve yanında bulunan bir çocuk yaralandı.

Kaza, saat 10.30 civarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. kontrolündeki 34 KMM 773 plakalı tır, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyrettiği sırada Büyükçekmece mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce bariyerlere çarptı daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonrası devrilen tır nedeniyle TEM Otoyolu tamamen trafiğe kapandı. Her iki şeridin ortasına devrilen tırda bulunan şoför A.K. ve yanında bulunan çocuk T.O. yaralandı.

Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan aracın kaldırılması sonrası kapanan yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Tır Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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