TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası

Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı, sürücü yaralandı, trafik aksadı.

03.03.2025 18:38
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TEM'de otomobil tıra arkadan çarptı: Trafik aksadı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.N.A'nın kullandığı 34 BDT 619 plakalı Fiat marka otomobil, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kartepe Tepetarla mevkisinde önünde seyreden E.A. hakimiyetindeki 16 AJG 211 plakalı Mercedes marka damperli tıra arkadan çarptı. Kazada A.N.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre aksadı. Uzun kuyruklar oluşurken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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