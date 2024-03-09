TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde traktör yüklü tıra arkadan çarpan panelvan, ortadan ikiye bölündü. Yola savrulan panelvan başka bir tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklenirken, sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Kartepe ilçesi Uzunbey mevkii TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan M.A.K. (50) idaresindeki 06 BHR 104 plakalı Fiat marka panelvan, aynı yönde giden İ.G. hakimiyetindeki 06 NP 479 plakalı Ford marka traktör yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvan ortadan ikiye bölünürken, kopan kısmı tırın dorsesinde takılı kaldı. Yola savrulan panelvan G.D. kontrolündeki 17 AFC 031 plakalı tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklendi. Tır şoförleri araçlarından durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Panevlandan çıkartılan M.A.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.
Öte yandan, M.A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hurdaya dönene panlevan ile kazaya karışan tırlar yoldan kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › TEM Otoyolu'nda traktör yüklü tıra arkadan çarpan panelvan kaza sonucu ikiye bölündü - Son Dakika
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan mağdurlardan birinin telefonunun kaybolması üzerine inceleme başlattı. Telefon, kazaya tanık olan bir kişi tarafından alınarak site duvarının üzerine bırakılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda telefon, kazaya neden olan sürücünün annesi tarafından alınmış ve Yazar Eylem Tok'un aracına konulmuştu. Telefon, daha sonra emniyete teslim edildi.
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