TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.08.2024 06:00
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TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan adama, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Büyükçekmece TEM Otoyolu Celaliye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışırken Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 EDP 782 plakalı otomobil sürücüsü, yayayı fark etmeyerek çarptı. Otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka kaza yaşanmaması için şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz adamın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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