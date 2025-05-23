TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

23.05.2025 18:47
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Bolu'da 4 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, yol trafiğe kapandı, araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu'nda 4 tırın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bir tırın dorsesinden düşen konteyner yolun orta şeridini trafiğe kapatırken, tek şeritten ulaşımın sağlandığı bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde, Musluklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, David P. idaresindeki BM 928 MB plakalı tır arıza yaparak emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Mehmet K. yönetimindeki 51 ACR 259 plakalı tırın dorsesinde yüklü olan konteyner, arıza yapan tıra takılarak yola devrildi. Yola devrilen konteynere çarpmamak için 99 JG 902 plakalı tırın sürücüsü ani fren yaptı. Arkadan gelen Mehmet D. idaresindeki 80 FV 540 plakalı tır ise duramayarak ani fren yapan tıra çarptı. Zincirleme kazada tır sürücüsü Mehmet D. ile aynı araçta bulunan Ahmet D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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