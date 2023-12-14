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Temizlik işçisi bulduğu 30 bin TL'yi sahibine teslim etti - Son Dakika
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Temizlik işçisi bulduğu 30 bin TL'yi sahibine teslim etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görevli bir temizlik işçisi, yaptığı temizlik sırasında yerde bulduğu 30 bin TL'yi sahibine teslim etti. Polis aracılığıyla parayı kaybeden kişiye ulaşıldı ve parayı teslim alan kişi, temizlik işçisine teşekkür etti.

Temizlik işçisi bulduğu 30 bin TL\'yi sahibine teslim etti
14.12.2023 - 09:45,
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde temizlik işçisi yerde bulduğu 30 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Siverek Belediyesinde görevli temizlik işçisi Mehmet Ali Kahraman, Adnan Menderes Bulvarında temizlik yaptığı sırada, yerde 30 bin TL para buldu.

Polis merkezine gidip parayı teslim eden Kahraman, sahibinin bulunmasını istedi. Daha önce parasını kaybettiği için polise müracaat eden Osman Durmuş'a ulaşan polis ekipleri, Kahraman ve Durmuş'u bir araya getirdi. Temizlik işçisi yerde bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Parayı teslim alan Durmuş, Kahraman'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Temizlik işçisi bulduğu 30 bin TL'yi sahibine teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temizlik işçisi bulduğu 30 bin TL'yi sahibine teslim etti - Son Dakika
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