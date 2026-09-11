Tepebaşı Belediyesi soruşturmasında 22 şüpheliye hapis istemi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi soruşturmasında 22 şüpheliye hapis istemi

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tepebaşı Belediyesi'ndeki doğrudan temin ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Aralarında belediye personeli ve şirket yetkililerinin bulunduğu 22 şüpheli hakkında zimmet suçundan hapis cezası istendi; 13 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki doğrudan temin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında belediye personeli ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında hapis cezası istendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, Yeni Partili Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çeşitli organizasyon, ikram, yemek ve promosyon alımlarında 'zimmet' ve 'suça iştirak' suçlarının işlendiği kaydedildi.

Paravan şirketler ve yanıltıcı belgeler tespiti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması; MASAK, Bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarıyla desteklendi. İncelemelerde, doğrudan temin usulüyle yapılan hizmet alımlarında teknik şartnamelerin oluşturulmadığı, piyasa fiyat araştırmalarında sahte veya yanıltıcı teklif mektuplarının kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, belediye kaynaklarından paravan şirketlere aktarılan milyonlarca liralık fonun; kısa süre içerisinde nakit çekimler, kişisel hesap hareketleri ve kripto varlık platformları üzerinden sistem dışına çıkarıldığı belirlendi.

13 şüpheli tutuklu bulunuyor

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., Ö.E., Ö.E., F.T., C.A.A., F.B.A., D.G., T.M.Y., S.U., C.T., T.G. ve E.C.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutukluluk hali devam ediyor. Soruşturma kapsamında D.A., Ş.T., C.G., E.Ö., Ü.B., M.E.M., O.K. ve O.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Zimmet' suçu başta olmak üzere ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tepebaşı Belediyesi soruşturmasında 22 şüpheliye hapis istemi - Son Dakika

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