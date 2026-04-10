Tercan\'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretler gerçekleştirildi

Tercan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Tercan Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Vekili Muhammed Emin Şahiner ve beraberindeki emniyet personeli, Neslihan Kısa Duman'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Duman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği için önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında ayrıca ilçede ikamet eden şehit polis memuru Erdem Kılıç'ın ailesi ziyaret edildi. Cuma namazı öncesinde ise Aydınlık Evler Camii'de şehitler için mevlit okutuldu. - ERZİNCAN