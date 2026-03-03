Tercan\'da Trafik Bilgilendirme Faaliyeti

Erzincan'ın Tercan ilçesinde trafik ekipleri, vatandaşları ziyaret ederek trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı ve uyarıcı broşürler dağıttı.

Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ilçe genelinde farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Uygulama noktasında, kahvehanelerde ve sokakta vatandaşlarla bir araya gelen ekipler; genel trafik kuralları, asayişe konu olayların engellenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Ekipler ayrıca, sürücü ve yayalara yönelik hazırlanan uyarıcı broşürleri dağıtarak bilinçlendirme faaliyetinde bulundu. - ERZİNCAN