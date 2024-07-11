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Terör operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişi'den 3'ü adli kontrol şartıyla 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken 1 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik 2 ilçede 8 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 7 terör şüphelisi şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3'ü de savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Şahıslardan 1'inin ise tutuklandığı söylenildi.