Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/ YPG'li 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan teröristin görüntüleri ortaya çıktı.

SU VE BİSKÜVİ İKRAM EDİLDİ

Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği, ayrıca sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor.

İLK İFADELERİNDE ÇARESİZLİKLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Teslim olan teröristler ise ilk ifadelerinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yönetici kadrosunun zevk içinde yaşarken kendilerinin açlık ve sefalet içinde boğuştuklarını anlattı.

KÜFLÜ EKŞİ MAYA YEDİĞİ İÇİN ZEHİRLENDİ

İfadelerde bir teröristin de küflü ekşi maya yediği için zehirlendiği bilgisi yer aldı. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 teröristin teslim olduğu öğrenildi.