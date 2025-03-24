Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı

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Son iki haftada 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olurken içlerinden birinin görüntüleri ortaya çıktı. 20 gündür hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edilirken, teslim olan teröristler ilk ifadelerinde örgütün zor durumda olduğunu, sözde yönetici kadrosunun zevk içinde yaşarken kendilerinin açlık ve sefalet içinde boğuştuklarını anlattı.

24.03.2025 15:22
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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/ YPG'li 5 terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan teröristin görüntüleri ortaya çıktı.

SU VE BİSKÜVİ İKRAM EDİLDİ

Görüntülerde, 20 günden beri hiçbir şey yemediğini belirten teröriste askerler tarafından su ve bisküvi ikram edildiği, ayrıca sağlık kontrolünden geçirileceği belirtiliyor.

İLK İFADELERİNDE ÇARESİZLİKLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Teslim olan teröristler ise ilk ifadelerinde, örgütün zor durumda olduğunu, sözde yönetici kadrosunun zevk içinde yaşarken kendilerinin açlık ve sefalet içinde boğuştuklarını anlattı.

KÜFLÜ EKŞİ MAYA YEDİĞİ İÇİN ZEHİRLENDİ

İfadelerde bir teröristin de küflü ekşi maya yediği için zehirlendiği bilgisi yer aldı. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde son iki haftada PKK/YPG'li 5 teröristin teslim olduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa sagdic:
    bunlara gösterdiğiniz sevkati kendi vatandasiniza gösterin 61 31 Yanıtla
  • 19191923:
    Bu ne şefkat? Maşallah maşallah… 46 17 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    kurucu önderlerine iletin :) 44 15 Yanıtla
  • Ahmet:
    yürüyüş yapanlara böyle müsamaha gösterilmiyor şaka gibi 25 17 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ağzından alnacak her bilgi önemli. sonra bir çukura atarsınız. 18 18 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    mhp nin adamları iyi bakmamışlar malum apo bahço reco 12 21 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    hepsi hikaye yalan çünkü akp derse yalandır 15 13 Yanıtla
  • netlog321:
    şimdi bunlar kahraman,16 milyonun seçtiği ekrem düşman mı oldu..bunlara memurluk hakkıda versin bahçeli,ayıp olur 11 12 Yanıtla
  • mossi :
    cahilikleride nedende bizin askerleri görünce bitiyor 3 7 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kaldı 32 1 6 Yanıtla
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