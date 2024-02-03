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İnterpol tarafından difüzyon mesajıyla aranan terör örgütü üyesi şüpheli Kayseri'de yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, difüzyon mesajıyla aranan 1 şüphelinin kentte olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Difüzyon mesajı nedir

Difüzyon mesajı, kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır. - KAYSERİ