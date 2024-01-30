Terör örgütünün Suriye yapılanmasında yer alan şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin polisi terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasında yer aldığı tespit edilen şüpheliyi belirleyerek düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK-YPG-PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütünün Suriye yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheli A.A tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin merkez Akdeniz ilçesinde bulunan adresine operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalandı, adresinde yapılan aramada ise dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheli yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.