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Terörle Mücadelede Başarılar

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2024'te 35 bin 428 terör operasyonu yapıldığını ve 825 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.09.2024 18:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tüm terör unsurlarına yönelik 35 bin 428 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemini de engellendi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da "Huzur ve Güvenlik Toplantısı"na katıldı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında 1 Ocak-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı. Yerlikaya, bölücü terör örgütleri, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere, güvenliği tehdit eden tüm terör unsurlarına yönelik 35 bin 428 operasyon düzenlendiğini söyledi.

Bu operasyonlar neticesinde 825 terörist etkisiz hale getirildiğini belirten Yerlikaya, 70 terör eylemini de engellendiğini, Diyarbakır'da ise terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 835 şüpheli gözaltına alındığını, bunların 62'si tutuklandığını ifade etti.

Organize suç örgütlerine yönelik 911 operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Bu operasyonlarda 6 bin 441 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 2 bin 834'ü tutuklandı, bin 322'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Çökertilen tüm organize suç örgütlerinden el konulan malların maddi değeri ise 36 milyar lira. Diyarbakır özelinde ise organize suç örgütlerine yönelik 27 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 170 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 66'sı tutuklandı, 66'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 7'si yerel 3'ü bölgesel olmak üzere 10 organize suç çetesi çökertildi ve adalete teslim edildi" dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik, 30 bin 863 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, "Bu operasyonlarda 50 bin 132 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 21 bin 654'ü tutuklandı. 9 bin 202'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diyarbakır'da ise bu dönemde zehir tacirlerine yönelik 2 bin 514 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 5 bin 691 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 503'ü tutuklandı; 154'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye genelinde göçmen kaçakçılarına yönelik toplam 4 bin 843 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 8 bin 61 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların 2 bin 824'ü tutuklandı, 1267'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diyarbakır boyutunda ise toplam 12 operasyon düzenlendi. 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 19 organizatör ise tutuklandı. Türkiye genelinde 'asayiş' suçlarıyla ilgili aydınlatma oranı ortalama yüzde 94,6. Bu oran Diyarbakır özelinde yüzde 89,8. Türkiye genelinde 'malvarlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta' aydınlatma oranı yüzde 78. Bu oran Diyarbakır'da yüzde 76,1. Yine Türkiye genelinde, 'kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta' aydınlatma oranı yüzde 97,7. Bu oran Diyarbakır'da yüzde 93,5" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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