Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi - Son Dakika
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Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi

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Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
26.07.2025 11:16
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Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
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23 milyon liralık dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan Meral Kaplan, "Kimseyi dolandırmadım. Sadece tanıdığım bir kişiyle ilgili bilgime başvuruldu, bildiklerimi anlattım ve evime döndüm" dedi. Ancak ters kelepçeyle gözaltına alındığı görüntüler gündeme oturdu. Adliyeye sevk edilirken gözyaşlarını tutamayan Kaplan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikayet dilekçesi veren E.Y., kendisini bir vakfın yöneticisi olarak tanıtan S.Ö.'ye (51) Arnavutköy'de bir arsanın satışı için farklı zamanlarda toplam 23 milyon lira ödeme yaptığını söyledi. Ancak aradan geçen zamanda satışın bir türlü gerçekleşmemesi üzerine dolandırıldığını anladığını söyleyen mağdur S.Ö. ve onunla birlikte hareket eden kişilerden şikâyetçi oldu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis aralarında S.Ö.'nün de bulunduğu onunla birlikte hareket eden toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler S.Ö., D.Ö.(28), A.Ş.(38), N.T.(45) ve M.D.'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

PARALARIN BİR BÖLÜMÜNÜN AKTARILDIĞI HESAP KAPLAN'A AİT ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada sözde satış için mağdur tarafından yatırılan 23 milyon liralık paranın bir bölümünün aktarıldığı hesabın oyuncu Meral Kaplan'a ait olduğunu tespit etti. Kaplan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve paranın hesabına bir arkadaşı tarafından gönderildiğini söyleyen Meral Kaplan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

3 KİŞİ TUTUKLANDI, KAPLAN SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., D.Ö. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Meral Kaplan'ın da bulunduğu diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi

MERAL KAPLAN SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Arnavutköy'de bir arsa satışı üzerinden 23 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındığı görülen ve adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan, iddialara yanıt verdi. Kaplan, "Ben hayatımda emlak işi yapmadım. Tapu, arazi, arsa işlerinden anlamam. Kimseyi dolandırmadım, aksine hep ben dolandırıldım. Hakkımda çıkan asılsız haberleri 'gözaltında' yazılmasına rağmen evimde şaşkınlıkla okudum. Sadece tanıdığım bir kişiyle ilgili bilgime başvuruldu, bildiklerimi anlattım ve evime döndüm" ifadelerini kullandı. Kaplan ayrıca, "Avukatım Şeyda Yıldırım konuyla ilgileniyor. Bir anne olarak hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Meral Kaplan, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Taylan Özgür:
    işte ekrem imamoğluna destek twiti atarsan bulurlar bi açığını yüce yargımız sende saray yalakası olsan hülya koçyiğit gibi damadına arsa beğendirirdin 2 1 Yanıtla
  • Apple User:
    araca binerken elini nasıl açıyor kelepçeden 0 0 Yanıtla
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