Ters Yolda Tahribat Yaratan Sürücü Durduruldu

Edirne- Havsa karayolunda kilometrelerce ters yönde ilerleyerek trafiği birbirine katan sürücü, polis ekiplerince durduruldu.

D-100 karayolunda meydana gelen olayda, bir sürücü ana yola ters yönden girerek araçların arasından tehlikeli bir şekilde ilerledi. Diğer sürücülerin korna ve selektörlü uyarılarını dikkate almayan şahıs, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.

İhbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, yolun ilerisinde önlem alarak aracın önünü kesti. Şans eseri kazanın yaşanmadığı olayda, sürücü hakkında adli işlem başlatılarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan para cezası uygulandı. - EDİRNE