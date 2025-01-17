Ters Yönde Giden Araçla Kazada 1 Ölü, 3 Yaralı

Ankara- Eskişehir yolunda ters yönden giden otomobil, karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara-Eskişehir yolunda ters yöne giren bir otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada ters yönde giden otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, diğer araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
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