Ters Yöndeki Tır Kazayı Önledi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde ters şeride giren bir tır yürekleri ağza getirdi. Otomobil sürücüsü, tırı fark edince son anda frene basarak faciayı önledi.

Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde Kurşunlu'dan Bursa- İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kavşaktan ters yöne giren tır sebebiyle büyük facia atlattı. Tırın ters yönden geldiğini fark eden sürücü, son anda frene basarak muhtemel bir faciayı önledi.

Kazanın eşiğinden dönülen anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. - BURSA