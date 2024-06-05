Tersanedeki gemi yangınında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Tersanedeki gemi yangınında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de tersanede çıkan yangında hayatını kaybeden Mustafa Altuntaş, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Yangında mahsur kalan diğer işçiler ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

05.06.2024 18:10
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Tersanedeki gemi yangınında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de tersanede bulunan gemide çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye hayatını kaybeden Mustafa Altuntaş, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde "TRONDERBAS TR-500-ND" isimli gemide yangın çıktı. Bu sırada gemide çalışma yapan personeller kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürdü ancak işçilerden 2'si içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla gemiden indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 4 personel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Geminin bir hafta önce denize indirildiği ve son testlerinin yapıldığı bildirildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Mustafa Altuntaş (41), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Diğer 3 personel ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Ailesi tarafından teslim alınan Altuntaş'ın cenazesi İzmit'te bulunan Dere Camii'ne getirildi. Helallik alınan ve cenaze namazı kılınan Altuntaş'ın naaşı Kuruçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tersanedeki gemi yangınında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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