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Tesla sürücüsü kırmızı ışıkta geçti, 1 yaralı - Son Dakika
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Tesla sürücüsü kırmızı ışıkta geçti, 1 yaralı

Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Tesla sürücüsü önce bir ticari araca daha sonra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğine çarptı. Kaza sonucunda araç içinde bulunan 1 çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. KGYS direği de yerinden sökülerek devrildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tesla sürücüsü kırmızı ışıkta geçti, 1 yaralı
30.12.2023 - 19:36,
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Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Tesla sürücüsü önce minibüse sonra direğine çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Tesla sürücüsü önce bir ticari araca daha sonra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğine çarptı. Kaza da araç içinde bulunan 1 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırılırken KGYS direği yerinden sökülerek devrildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Memba Işıkları Mevkii'nde gerçekleşti. İddiaya göre ışıklardan Boğazköy istikametine doğru giden Orhan Şengül yönetimindeki 34 GÖZ 066 plakalı ticari araca cadde üzerinde Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan 34 ASK 047 plakalı Tesla marka elektrikli araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç ve elektrikli araç savruldu. Savrulan elektrikli araç yol kenarında bulunan KGYS direğini de yerinden döktü. Sökülen direk caddeye devrildi. Feci kaza da caddedeki başka herhangi bir araç hasar almadı. Kaza nedeniyle Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen 2 kişiden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Güvenlik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tesla sürücüsü kırmızı ışıkta geçti, 1 yaralı - Son Dakika


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