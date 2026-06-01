Tıbbi Sekreter Ümran Yavuz Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan 31 yaşındaki kadın evde ölü olarak bulundu.

Olay Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'taki evde meydana geldi. Yavuz'dan haber alamayan yakınları, endişelenerek eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Ümran Yavuz'u hareketsiz halde görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz'un kısa süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve ameliyat sonrası raporlu olduğu öğrenilirken, yakınları ölüm haberinin ardından yasa boğuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de bir taziye mesajı yayımlayıp ""Aydın Şehir Hastanesi personelimiz Ümran Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi. - AYDIN