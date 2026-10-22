Tibet'in kuzeyinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, merkez üssü Nagqu

Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde TSİ 17.33'te 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) verilerine göre, merkez üssü Tibet'in kuzeyindeki Nagqu olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. CENC, sarsıntının bölgede hissedildiğini açıkladı. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.