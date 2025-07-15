15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda konuşan Bolat, "Bundan 9 yıl önce hain terör örgütünün 15 Temmuz akşamı başladığı kötü gece de sonuçta halkımızın büyük bir direnişi, destansı kahramanlığı ile zaferle sonuçlandı. 16 Temmuz sabahına yepyeni bir Türkiye ile uyandık. O gecede değerli Cumhurbaşkanımızın gösterdiği cesaret, kararlılık ve liderlik, halkımızın meydanlarda ortaya koyduğu destansı direniş, oyunlarını bozdu. Ellerinde hangi silahlar olursa olsun, halkın direnişi darbecileri hüsrana uğrattı" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde mevlit programı düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Programda konuşan Bolat, "Bugün 15 Temmuz 2025. Milli Birlik ve Demokrasi günü, ülkemize, halkımıza kutlu olsun. Bundan 9 yıl önce hain terör örgütünün 15 Temmuz akşamı başladığı kötü gece de sonuçta halkımızın büyük bir direnişi, destansı kahramanlığı ile zaferle sonuçlandı. 16 Temmuz sabahına yepyeni bir Türkiye ile uyandık. O gecede değerli Cumhurbaşkanımızın gösterdiği cesaret, kararlılık ve liderlik, halkımızın meydanlarda ortaya koyduğu destansı direniş, oyunlarını bozdu. Ellerinde hangi silahlar olursa olsun, halkın direnişi darbecileri hüsrana uğrattı. Allah'a şükürler olsun. Allah, milletimize yardım etti. Tarihimizde ilk defa milli iradeye yönelik bir darbe girişimi püskürtülmüş oldu. Burada vatansever, kahraman silahlı kuvvetlerimizin unsurları da çok önemli rol oynadılar. Bu azınlıkta olan darbeciler bozguna uğratılmış oldu. Vatanımız, yüce dinimiz, inancımız, değerlerimiz büyük bir badireyi atlatmış oldu. Demokrasi kazandı. Milli irade kazandı. Hürriyet kazandı. Halkımız kazandı" ifadelerini kullandı.

"Hainler, darbeciler kaybetti, milletimiz, vatanımız, hürriyet kazandı"

15 Temmuz'un milletin zaferi olduğu ifade eden Bakan Bolat, "O günden bugüne halkımızda çok büyük bir hassasiyet var. Bugünde 15 Temmuz günü, her yer bayraklarla donatılmış durumda ve anma törenleri yapılıyor. Çünkü 253 kahraman şehidimiz, 3 bine yakın kahraman gazimiz ve milyonlarca halkımız o zaferin mimarlarıdır. Bu milletin zaferi olmuştur. Birliğin zaferi olmuştur. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyoruz. Ülkemiz, vatanımız için 1071'den bu yana, bu topraklarda şehit düşmüş, asker, polis, sivil tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. İstiklal Savaşı şehitlerimize, gazilerimize, Cumhuriyetimizin kurucusu ve İstiklal Savaşımızın komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne yönelik terör örgütlerine karşı kahramanca çarpışıp bu vatanın birliğini sağlayan, asker, polis, sivil bütün şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'miz gerçekten Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde o günden bugüne geçen 9 yıl içinde çok büyük ilerlemeler kaydetti. Her alanda ekonomide, ticarette, sanayide, uzay çalışmalarında, savunma sanayinde, enerji alanında, dünya diplomasisinde ve askeri alanda büyük başarılar kazandık. 15 Temmuz'daki direnişin ve zaferin ne kadar önemli olduğu bu yaşadığımız 9 yılda, ülkemize yönelik saldırılar, bölge ülkelerinde yaşanan sıkıntılar, felaketler ve dünyada yaşanan krizleri düşündüğümüzde milli iradenin kazanmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Allah'a şükürler olsun ki hainler, darbeciler kaybetti. Milletimiz, vatanımız, hürriyet kazandı" dedi. - İSTANBUL