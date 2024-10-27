Ticari Taksi-Otomobil Kazasında 1 Yaralı

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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeker Fabrikası yerleşkesi mevkiinde Ankara istikametine seyreden E.K. idaresindeki 44 T 0913 plaka ticari taksi ile aynı yöne ilerleyen A.S. yönetimindeki 46 LC 239 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş'ta yolcu olarak bulunan İ.F.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.