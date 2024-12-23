Aç kalan tilki, kümesten tavuğu alıp kaçtı
BİNGÖL - Bingöl'de aç kalan ve yerleşim yerine inen tilki, kümese girip tavuğu ağızlayıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Aftor mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre aç kalan tilki, doğa fotoğrafçısı Kenan Nihat Elçi'nin bahçesine girdi. Bir süre etrafta gezinen tilki daha sonra kümese girdi. Kümese giren tilki, bir tavuğu ağzına alıp bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tilki Kümesten Tavuk Çaldı - Son Dakika
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