Tır Şoförü Kazayı Önledi - Son Dakika
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Tır Şoförü Kazayı Önledi

Tır Şoförü Kazayı Önledi

Milas'ta tır şoförü, motosiklet kazasının büyümesini engelleyerek hayat kurtardı.

22.10.2024 23:12
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Muğla'nın Milas ilçesinde arkadan gelerek motosiklet kazasını fark eden tır şoforü kazanın büyümesini önledi.

Karakaya mevkiinde Milas istikametine seyir halinde olan bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. O sırada aynı yönde ilerleyen bir tır şoförü, kullandığı aracı motosikletin önüne siper ederek başka bir kazanın önüne geçti. Ardından hızlıca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralının hayati tehlikesi olup olmadığı henüz bilinmezken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından yol güvenliği sağlanırken, tır şoförünün dikkati takdir topladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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