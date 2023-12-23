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Tır şoförünü rehin alan şahıs İçişleri Bakanı ile konuşarak teslim oldu - Son Dakika
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Tır şoförünü rehin alan şahıs İçişleri Bakanı ile konuşarak teslim oldu

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförünü rehin alan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek teslim olmaya ikna oldu. Şahıs, rehineyi serbest bıraktıktan sonra kendisi de teslim oldu.

23.12.2023 - 19:36,
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Tır şoförünü rehin alan şahıs İçişleri Bakanı ile konuşarak teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförünü rehin alan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek telim olmaya ikna oldu. Araçtan çıkan şahsı, ekipler etkisiz hale getirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı. Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

Şüpheli en son canlı yayında 2 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyerek, "Beni kızımla görüştürün" dedi.

Tır şoförünü rehin alan şahıs İçişleri Bakanı ile konuşarak teslim oldu
Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı, Marmara, Kocaeli, Körfez, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tır şoförünü rehin alan şahıs İçişleri Bakanı ile konuşarak teslim oldu - Son Dakika


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