Tır sürücüsü 180 kilometre hızla gitti, otomobiller ona yetişemedi - Son Dakika
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Tır sürücüsü 180 kilometre hızla gitti, otomobiller ona yetişemedi

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Bursa'da seyir halinde olan bir tır, aynı yolda seyreden araç sahiplerinin yetişmekte güçlük çektiği 180 kilometre hızla ilerledi. Tırın yüksek hızı diğer sürücülerin dikkatini çekti ve şaşkınlık yarattı.

08.05.2024 12:06  Güncelleme: 12:06
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Tır sürücüsü 180 kilometre hızla gitti, otomobiller ona yetişemedi

BURSA - Bursa'da yüksek hızda giden tıra, aynı yolda seyreden araç sahipleri yetişmekte güçlük çekerken; göstergenin 180 kilometre hızı göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde tırın yüksek hızda gittiği gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Aynı yolda ilerleyen araç sahiplerinin kilometredeki hızı 180'e çıkarken önünde seyreden tıra yetişmekte zorluk çekti.

Tır sürücüsü 180 kilometre hızla gitti, otomobiller ona yetişemedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tır sürücüsü 180 kilometre hızla gitti, otomobiller ona yetişemedi - Son Dakika

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