Tır sürücüsü ters yönden seyir ederek trafik polisine takıldı - Son Dakika
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Tır sürücüsü ters yönden seyir ederek trafik polisine takıldı

Tır sürücüsü ters yönden seyir ederek trafik polisine takıldı

Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük götüren bir tır sürücüsü, tır kuyruğunda beklemek istemeyerek Silopi şehir merkezinden ters yönden seyir ederek tır parkına gitmek istedi. Trafik polisi tarafından durdurulan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

01.09.2024 12:11
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Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük götüren bir tır sürücüsü, oluşan tır kuyruğunda beklemek istemedi. Silopi şehir merkezinden ters yönden seyir ederek trafiği tehlikeye atarak tır parkına ulaşmak isteyen tır sürücüsü, trafik polisine takıldı.

Irak'a yük götüren bir tır şoförü oluşan araç kuyruğunda beklemek istemeyince Silopi şehir merkezi üzerinden ters yönden gelerek şehir trafiğini tehlikeye atarak Tır Parkı'na gitmek istedi. Trafik güvenliğini sağlayan trafik polisi durumu fark etti. Trafik polisinin uyanık tır şoförünü durdurmasını yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medya da büyük ilgi gördü.

Trafik polisi, "Nereden geliyorsun? Ne geziyorsun burada? Ters yönden niye geliyorsun? Sorununuz ne? El alemin akıllısı siz misin? Hiç mi insandan korkmuyorsunuz ya? Mal mı bu kadar insan bekliyor? Senin ki gecikiyor onların ki gecikmiyor mu? El alemin akıllısı sen misin?" şeklinde sorular sordu.

Tır şoförüne, ters yönden gelme, trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlarından cezai işlem yapıldığı öğrenilirken, trafik memurunun sağ duyusu vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tır sürücüsü ters yönden seyir ederek trafik polisine takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır sürücüsü ters yönden seyir ederek trafik polisine takıldı - Son Dakika
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