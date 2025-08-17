Tır, tarlada işçiyi ezdi: Kadın yaşamını yitirdi

Niğde'nin Konaklı kasabasında, tarlada geri manevra yapan patates yüklü tırın çarptığı patates işçisi kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay; sabah saatlerinde Niğde merkeze bağlı Konaklı Kasabası Hüyük mevkindeki patates tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patates yüklenen tır geri geri manevra yaparken o sırada çalışan işçi M.A (55), tırın altında kaldı. Tarladakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze; savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE