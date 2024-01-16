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Tırın açılan damperi üst geçitte asılı kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki bir tırın açılan damperi üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tından kopan damper üst geçitte asılı kaldı.

Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 08 ABJ 753 plakalı Mercedes marka tırın seyir halindeyken açılan damperi önce elektrik tellerine ardından üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kupa kısmından kopan damper, üst geçitte asılı kaldı. Gürültüyle irkilen çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından üst geçitte hasar oluştu. Kaza sebebiyle D-130 karayolunun Yalova istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin damperi kaldırma ve kopan telleri onarım çalışmaları sürerken, trafik sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.