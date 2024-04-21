Tırın altına giren otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Genç çift gözyaşları içinde toprağa verildi
SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarparak aracın tırın dorsesinin altına girdiği ve karı-kocanın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hayatlarını kaybeden genç çift gözyaşları içinde toprağa verildiler.
Kaza, Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yıldız idaresindeki 55 AJU 974 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Salih Erdoğan yönetimindeki 31 ACD 36 plakalı tıra arkadan çarparak araç dorsesinin altına girdi. Kazada araç sürücüsü Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti.Yıldız çiftinin Tekkeköy ilçesindeki evlerinden araç takası için Çarşamba ilçesine gittikleri öğrenildi. 3 çocuk sahibi Mustafa Yıldız ve Özgül Yıldız Canik ilçesi Çamalan Mahallesi'ndeki Çamalan Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildiler. Cenaze törenine katılımın yoğun olduğu dilkkat çekti.
Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı ve kazanın dehşeti gözler önüne serildi.
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