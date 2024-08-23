Tırın çarptığı araçta 30 metre sürüklenmişti, o anları anlattı - Son Dakika
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Tırın çarptığı araçta 30 metre sürüklenmişti, o anları anlattı

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Hatay'da seyir halindeki tır, aynı istikamette ilerleyen Ami model mini aracı önüne alarak metrelerce sürüklemişti. Mini aracın sürücüsü Azad Şahin, kaza anında tırın kendisini 30 metre sürüklediğini söyledi.

23.08.2024 10:40
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Tırın çarptığı araçta 30 metre sürüklenmişti, o anları anlattı

Araç sürücüsü Azad Şahin: "Karşı mağazaları izleyecek şekilde beni 30 metre kadar ittirerek, sürükledi"

HATAY - Hatay'da seyir halindeki tır, aynı istikamette ilerleyen Ami model mini aracı önüne alarak metrelerce sürüklemişti. Mini aracın sürücüsü Azad Şahin, kaza anında tırın kendisini 30 metre sürüklediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşanmıştı. Cadde üzerinde ilerleyen tır, aynı istikamette seyir halinde olan Citroen marka Ami model mini elektrikli aracı önüne alarak sürüklemeye başlamıştı. Tırın, mini aracı oyuncak araba gibi metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluşmuştu. Mini aracıyla tırın önünde 30 metre sürüklenen Azad Şahin, kaza anını anlattı.

Tırın metrelerce sürüklediği aracın sürücüsü 21 yaşındaki Azad Şahin, "Normal, çift şeritli yolda gidiyordum tır sol taraftaydı. Ben sağ taraftan ilerlerken bir anda sağ taraftan çarpıp ön tarafına aldı. O şekilde yan döndürünce zaten karşı mağazaları izleyecek şekilde beni 30 metre kadar ittirmesiyle sürükledi ve daha sonra durdu. Çevrenin fark etmesiyle durdurdular tırı. Panikliyor insan her zaman başa gelecek bir şey değil. Tır sürükledi ve çok şükür altına almadı, devirmedi normal sürükledi durdu. Daha sonra çevrenin uyarıyla durdu, tır hiçbir şekilde fark etmiyor araba hafif olduğundan. Çevrenin uyarmasıyla o şekilde durdurdular adam o şekilde durdu. Ufak araba daha dikkatli olurlarsa bizim de dikkatli olmamız lazım. Onların da görüş açısı var, belli bir görüş açısına girmemiz lazım görüş açısının dışına çıkınca görmüyorlar onlar da haklı. Sadece tır önüne aldığı için zaten pek hızlı gitmiyordu tırda, sadece çarptığı yerde sürtünme izi var o yüzden onun dışında pek bir şey olmadı" şeklinde yaşadığı olayı dile getirdi.

Tırın çarptığı araçta 30 metre sürüklenmişti, o anları anlattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tırın çarptığı araçta 30 metre sürüklenmişti, o anları anlattı - Son Dakika

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