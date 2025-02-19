Tırla Çarpışan Fiat Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Tırla çarpışan Fiat otomobil sürücüsüne mezar oldu

HATAY - Hatay'da tırla çarpışan Fiat marka Egea model otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada kağıt gibi ezilen otomobil sürücüsüne mezar oldu.

Kaza, Belen - İskenderun yolu İsume mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki 49 yaşındaki Alpaslan K. idaresindeki 31 ALM 763 plakalı Fiat marka Egea model otomobil tırla çarpıştı. Kazada kağıt gibi parçalanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici ile tırın altından kurtarılarak otoparka çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.