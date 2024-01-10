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Tırla çarpışan Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Tırla çarpışan Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil tırla çarpışarak ortadan ikiye ayrıldı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı ise hafif yaralandı. Kaza sonrası ortaya çıkan manzara ise korkuttu.

10.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:49
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Tırla çarpışan Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobilin iki parçası 30 metre uzağa savruldu, ortaya çıkan manzara korkuttu

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı ise hafif yaralandı. Kaza sonrası ortaya çıkan manzara ise korkuttu.

Kaza, öğle saatlerinde Arif Mahallesi Finike- Elmalı D-635 karayolunun 27. kilometresine meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Murat Şahin idaresindeki 07 PU 526 plakalı Tofaş marka otomobil, Elmalı istikametinden Finike istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Barış idaresindeki 34 AKB 308 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada Tofaş marka aracın şoförü Murat Şahin ağır yaralanırken yolcu olarak bulunan Mehmet Zeybek hafif olarak yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada Tofaş marka araç ortadan ikiye ayrıldı.

Tırla çarpışan Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1\'i ağır 2 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tırla çarpışan Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tırla çarpışan Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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